06.11.2025 06:31:29
Uber Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Uber Technologies lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2069,10 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 564,55 ARS je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 70,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17 919,36 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 10 527,02 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.
