Uber Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Uber Technologies hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,28 CAD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent auf 20,67 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,55 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at