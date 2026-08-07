Uber Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Uber Technologies stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Uber Technologies 0,870 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,65 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber Technologies einen Umsatz von 17,52 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at