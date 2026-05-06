Uber Technologies, Inc. Announces Drop In Q1 Profit

(RTTNews) - Uber Technologies, Inc. (UBER) reported a profit for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $263 million, or $0.13 per share. This compares with $1.776 billion, or $0.83 per share, last year.

Excluding items, Uber Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $1.493 billion or $0.72 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.5% to $13.203 billion from $11.533 billion last year.

Uber Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $263 Mln. vs. $1.776 Bln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.83 last year. -Revenue: $13.203 Bln vs. $11.533 Bln last year.