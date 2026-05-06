Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
06.05.2026 13:00:03
Uber Technologies, Inc. Announces Drop In Q1 Profit
(RTTNews) - Uber Technologies, Inc. (UBER) reported a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $263 million, or $0.13 per share. This compares with $1.776 billion, or $0.83 per share, last year.
Excluding items, Uber Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $1.493 billion or $0.72 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.5% to $13.203 billion from $11.533 billion last year.
Uber Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $263 Mln. vs. $1.776 Bln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.83 last year. -Revenue: $13.203 Bln vs. $11.533 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
|
06.05.26
|Uber hit by Middle East conflict despite strong bookings (Financial Times)
|
06.05.26
|Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
01.05.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Uber adds hotel booking with Expedia in ‘super app’ push (Financial Times)
|
28.04.26
|Uber & Co. betroffen: München setzt Mindestpreise durch - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
24.04.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Uber mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.04.26
|Delivery Hero-Aktie zieht an: Prosus verkleinert Delivery-Hero-Position - Uber steigt ein (finanzen.at)