Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
04.11.2026 13:00:31
Uber Technologies, Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Uber Technologies, Inc. (UBER) released earnings for third quarter of $512 billion
The company's earnings totaled $512 billion, or $0.25 per share. This compares with $6.626 million, or $3.11 per share, last year.
Excluding items, Uber Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $1.796 billion or $0.88 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.6% to $14.766 billion from $13.467 billion last year.
Uber Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $512 Bln. vs. $6.626 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $3.11 last year. -Revenue: $14.766 Bln vs. $13.467 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.95 To $ 0.99
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Uber
|61,13
|-1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.