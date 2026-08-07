Uber Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Uber Technologies veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 824,22 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 361,85 ARS je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Uber Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 19 994,05 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14 532,52 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 37,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at