Uber Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Uber Technologies hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 187,48 ARS, nach 2065,85 ARS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22 146,50 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 17 891,21 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at