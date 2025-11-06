|
06.11.2025 06:31:29
Uber Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Uber Technologies hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,28 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,55 Milliarden CAD im Vergleich zu 15,26 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
