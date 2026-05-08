Uber Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Uber Technologies veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 92,17 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 438,05 ARS je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,79 Prozent auf 18 721,97 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12 173,45 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at