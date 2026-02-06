|
06.02.2026 06:31:28
Uber Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Uber Technologies hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 100,60 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1603,98 ARS je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 20 645,02 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11 951,37 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2945,46 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2087,74 ARS je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 64 783,92 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahr hatte Uber Technologies 40 269,54 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.