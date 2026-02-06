Uber Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Uber Technologies hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 100,60 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1603,98 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 20 645,02 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11 951,37 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2945,46 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2087,74 ARS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 64 783,92 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahr hatte Uber Technologies 40 269,54 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at