Uber Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Uber Technologies präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CAD gegenüber 1,19 CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Uber Technologies 18,11 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,55 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at