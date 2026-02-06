Uber Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Uber Technologies ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Uber Technologies die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,20 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber Technologies 4,49 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,03 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 16,72 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 6,25 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,64 Prozent auf 72,68 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,25 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

