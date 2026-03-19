Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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19.03.2026 14:04:10
Uber to invest US$1.3 billion in EV-maker Rivian as part of robotaxi deal
The ride-hailing company will initially invest US$300 million and fund the remaining amount until 2031Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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