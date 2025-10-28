Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
28.10.2025 15:31:55
Uber to plan investments in Hong Kong listings of Pony AI, WeRide
Talks are ongoing and the investment plans may changeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ubermehr Nachrichten
|
29.10.25
|Stellantis kooperiert mit Nvidia, Uber und Foxconn bei Robotaxis (Dow Jones)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.09.25
|Luxury EV maker Lucid bets on Uber as cash crunch looms (Financial Times)
|
24.09.25
|Essen verbietet Billigtarife: Uber-Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
22.08.25
|Uber: Wartezeit beim Frauenangebot doppelt so lang (Spiegel Online)
|
22.08.25
|Uber: Wartezeit beim Frauenangebot doppelt so lang - zu wenige Fahrerinnen (Spiegel Online)
|
22.08.25
|Uber-Aktie gewinnt: Uber erhöht Anzahl weiblicher Fahrer, Wartezeiten bleiben hoch (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Uber-Aktie trotzdem rot: Mehr Umsatz und Gewinn (finanzen.at)