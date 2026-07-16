Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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16.07.2026 08:18:07

Uber übernimmt Delivery Hero für etwa 12,7 Milliarden Euro

Der US-Konzern legte den Aktionären von Delivery Hero am Donnerstag ein Angebot über 41,50 Euro je Anteilsschein vorWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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