Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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16.07.2026 08:18:07
Uber übernimmt Delivery Hero für etwa 12,7 Milliarden Euro
Der US-Konzern legte den Aktionären von Delivery Hero am Donnerstag ein Angebot über 41,50 Euro je Anteilsschein vorWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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