Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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16.07.2026 10:44:00
Uber übernimmt Delivery Hero für Milliardensumme
Uber kauft den Berliner Essenslieferanten für knapp 13 Milliarden Euro. Was das für den Hauptsitz in Berlin und die Beschäftigten bedeutet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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