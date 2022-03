Uber und BP kündigen Partnerschaft für Lieferservice an - Uber- und BP-Aktien tendieren unterschiedlich

So sollen Convenience-Produkte, einschließlich frischer und zubereiteter Lebensmittel, aus BP -Filialen in aller Welt geliefert werden, wie die Unternehmen mitteilten.

Ziel der erweiterten Partnerschaft ist es, in den nächsten drei Jahren aus mehr als 3.000 Einzelhandelsstandorten den Lieferservice von Uber Eats nutzen zu können. Zu den Einzelhandelsstandorten von BP gehören BP-Markenstandorte und andere, die BP gehören oder von BP lizenziert sind. BP hat den Lieferservice erstmals 2019 in Australien eingeführt und bietet ihn derzeit in 10 Märkten über eine Reihe von Partnern an.

Die neue Partnerschaft umfasst Geschäfte in Australien, Neuseeland, Polen, Südafrika und an der Westküste der USA. Standorte in Großbritannien und im Osten der USA werden später in diesem Jahr hinzukommen, mit Plänen für die Einführung in anderen europäischen Märkten im nächsten Jahr, so die Unternehmen.

Als Teil der Vereinbarung werden Uber Eats und BP an der Einführung von Lieferoptionen in der BP-eigenen App BPme arbeiten, die bis Ende 2023 in Großbritannien, den USA und Australien verfügbar sein soll. Die Lieferoptionen auf der App würden von Uber Direct betrieben, so die Unternehmen.

Während BP-Aktien in London zeitweise um 2,65 Prozent auf 3,71 Pfund verlieren, verteuern sich Uber-Papiere im Handel an der NYSE um 5,81 Prozent auf 36,79 US-Dollar.

Von Will Feuer

LONDON (Dow Jones)