Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
06.01.2026 00:01:03
Uber Unveils Its 'Most Luxurious Robotaxi,' in Partnership With Lucid and Nuro
At CES 2026, the companies share more details about the upcoming self-driving Lucid Gravity SUV, which is slated to hit the road with passengers later this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
