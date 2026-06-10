Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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10.06.2026 21:04:00
Uber verklagt New York City wegen Gesetz zum Schutz von Fahrern
Der Fahrdienstvermittler Uber klagt gegen die Stadt New York, um ein Gesetz zur „ungerechtfertigten Deaktivierung“ von Fahrern zu Fall zu bringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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