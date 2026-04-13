Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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14.04.2026 00:28:26
Uber vs. Airbnb: Comparing Revenue Trajectories and Seasonality
Uber(NYSE:UBER)primarily connects consumers with independent drivers for everyday ridesharing services, pairs users with local restaurants and grocers for home delivery, and matches global freight carriers with various commercial shippers.The company recently deployed commercial robotaxis in Dubai and acquired multiple retail delivery portfolios across international markets, ultimately reporting a net income margin of about 2% for the quarter ended Dec. 31, 2025.Airbnb(NASDAQ:ABNB)operates a global online marketplace that connects property hosts offering private rooms and entire vacation homes with travelers seeking short-term residential accommodations and local travel experiences.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Airbnb
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