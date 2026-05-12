Tell Aktie

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WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023

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12.05.2026 16:33:02

Uber vs. Lyft: What Do Their Quarterly Revenue Trends Tell Investors?

Uber Technologies (NYSE:UBER) develops applications that connect consumers with independent providers for mobility services, meal preparation, and freight logistics.It announced a multi-year autonomous vehicle partnership with Nvidia, and it reported an approximately 15% EBIT margin for the quarter ended March 31, 2026.Lyft (NASDAQ:LYFT) operates a peer-to-peer marketplace providing on-demand transportation networks across the United States and Canada.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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