Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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04.08.2026 11:00:12
Uber’s Strategy for Fighting Sexual Assault Suits: ‘What Were You Wearing?’
The ride-hailing giant promised to handle legal claims “in a way that is best for the survivor.” Its lawyers are pursuing a far more aggressive strategy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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