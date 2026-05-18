|
18.05.2026 06:31:29
UBIC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
UBIC äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,19 JPY gegenüber 6,87 JPY im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,91 Prozent auf 2,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,86 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 14,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 7,64 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,10 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!