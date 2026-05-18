UBIC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

UBIC äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,19 JPY gegenüber 6,87 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,91 Prozent auf 2,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,86 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 14,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 7,64 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at