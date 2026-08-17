UBIC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UBIC präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

UBIC vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,69 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,280 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,55 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,63 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at