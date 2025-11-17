|
UBIC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
UBIC hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 2,42 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBIC 2,10 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,94 Prozent auf 1,83 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
