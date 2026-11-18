UBIC hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,08 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 2,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,66 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at