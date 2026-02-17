UBIC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

UBIC hat am 16.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,53 JPY, nach 1,98 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UBIC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,05 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,58 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at