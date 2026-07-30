Ubiquitech Software stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ubiquitech Software hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 90,32 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at