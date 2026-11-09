Ubiquiti Networks: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ubiquiti Networks hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,29 USD gegenüber 3,43 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 733,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,03 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at