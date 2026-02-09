Ubiquiti Networks stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ubiquiti Networks hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,26 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 814,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 599,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at