|
09.02.2026 06:31:29
Ubiquiti Networks stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ubiquiti Networks hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,26 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 814,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 599,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!