Ubiquiti Networks stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ubiquiti Networks stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,43 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,12 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Ubiquiti Networks 733,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 550,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at