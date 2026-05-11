Ubiquiti Networks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ubiquiti Networks hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 664,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 788,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at