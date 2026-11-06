Ubiquiti Networks Aktie

Ubiquiti Networks ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PQP8 / ISIN: US90353W1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.11.2026 14:52:30

Ubiquiti Q1 2027 Profit Rises, Pre-market Shares Up

(RTTNews) - On Friday, Ubiquiti Inc. (UI) reported higher net income for the first quarter of 2027, compared to the same quarter last year.

Quarterly earnings rose to $320.46 million or $5.29 per share from $207.88 million or $3.43 per share in the previous year.

Adjusted net income was $322 million or $5.32 per share, compared to $286.46 million or $4.73 per share last year.

Revenues climbed to $1.026 billion from $733.77 million in the prior year.

ALL closed Thursday's trading at $514.20, down 8.34%, on the NYSE. In the pre-market trading, the stock is trading 12.94 up at $580.00.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ubiquiti Networks Inc Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Ubiquiti Networks Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ubiquiti Networks Inc Registered Shs 592,84 15,29% Ubiquiti Networks Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:59 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
02:43 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen