Ubiquiti Networks Aktie
WKN DE: A2PQP8 / ISIN: US90353W1036
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06.11.2026 14:52:30
Ubiquiti Q1 2027 Profit Rises, Pre-market Shares Up
(RTTNews) - On Friday, Ubiquiti Inc. (UI) reported higher net income for the first quarter of 2027, compared to the same quarter last year.
Quarterly earnings rose to $320.46 million or $5.29 per share from $207.88 million or $3.43 per share in the previous year.
Adjusted net income was $322 million or $5.32 per share, compared to $286.46 million or $4.73 per share last year.
Revenues climbed to $1.026 billion from $733.77 million in the prior year.
ALL closed Thursday's trading at $514.20, down 8.34%, on the NYSE. In the pre-market trading, the stock is trading 12.94 up at $580.00.
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