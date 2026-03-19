Unifi Aktie
WKN DE: A1C8J1 / ISIN: US9046772003
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19.03.2026 09:04:00
Ubiquiti UniFi Network Application: Kritische Lücke erlaubt unbefugten Zugang
In Ubiquitis UniFi Network Application klafft eine kritische Lücke, durch die Angreifer unbefugt Zugang zu Konten erlangen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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