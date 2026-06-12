OS Aktie

OS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880161 / ISIN: JP3170400000

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12.06.2026 11:39:00

Ubiquiti UniFi OS: Kritische Schadcode-Lücken und mehr

Ubiquiti warnt vor teils kritischen Sicherheitslücken in UniFi OS. Aktualisierte Software steht bereit, um sie zu schließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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