OS Aktie
WKN: 880161 / ISIN: JP3170400000
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12.06.2026 11:39:00
Ubiquiti UniFi OS: Kritische Schadcode-Lücken und mehr
Ubiquiti warnt vor teils kritischen Sicherheitslücken in UniFi OS. Aktualisierte Software steht bereit, um sie zu schließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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