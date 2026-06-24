Unifi Aktie
WKN DE: A1C8J1 / ISIN: US9046772003
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24.06.2026 14:13:00
Ubiquiti UniFi OS-Sicherheitslücken werden angegriffen
Ende Mai wurden kritische Sicherheitslücken in Ubiquiti UniFi OS bekannt. Inzwischen haben Angreifer diese im Visier.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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