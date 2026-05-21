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21.05.2026 06:31:29
Ubiquitous öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ubiquitous lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 18,60 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 19,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1,33 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ubiquitous 1,50 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 49,590 JPY gegenüber 8,71 JPY im Vorjahr verkündet.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 5,18 Prozent auf 4,14 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3,92 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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