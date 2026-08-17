Ubiquitous präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ubiquitous präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 147,00 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -11,810 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 859,6 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 756,5 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at