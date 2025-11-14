UBIS (ASIA): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

UBIS (ASIA) hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,02 THB. Im letzten Jahr hatte UBIS (ASIA) einen Gewinn von -0,080 THB je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 224,6 Millionen THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 201,8 Millionen THB.

Redaktion finanzen.at