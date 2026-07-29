Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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29.07.2026 09:12:00
Ubisoft: Xbox-Spieler bekommen 13 gekaufte Spiele auch für den PC
Wer eines von 13 Ubisoft-Spielen digital auf der Xbox besitzt, bekommt die PC-Fassung ohne Aufpreis. Andersherum funktioniert das Angebot nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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