Ubisoft Entertainment legte Quartalsergebnis vor

Ubisoft Entertainment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Umsatzseitig wurden 664,0 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ubisoft Entertainment 484,9 Millionen EUR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,11 EUR gegenüber 2,48 EUR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,13 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,24 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,10 EUR und einen Umsatz von 2,17 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at