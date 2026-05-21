VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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21.05.2026 15:35:00
Ubisoft und EVA starten Free-Roam-VR-Erlebnis mit den „Rabbids“ in Deutschland
Die nächste bekannte Marke wird zum VR-Arena-Spiel: Ubisoft und EVA starten mit „Rabbids: Color Chaos“ ein neues Virtual-Reality-Erlebnis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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