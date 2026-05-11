Ubiteq informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ubiteq hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,770 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 32,63 Prozent auf 245,1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 363,8 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at