Ubiteq präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ubiteq präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,11 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ubiteq -5,170 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Ubiteq im vergangenen Quartal 386,1 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ubiteq 254,1 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at