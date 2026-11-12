Ubiteq: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ubiteq stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ubiteq ein Ergebnis je Aktie von 2,11 JPY vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,55 Prozent zurück. Hier wurden 299,0 Millionen JPY gegenüber 386,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at