Ubiteq stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ubiteq hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ubiteq -3,580 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ubiteq in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 293,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 305,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

