|
09.02.2026 06:31:29
Ubiteq stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ubiteq hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ubiteq -3,580 JPY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ubiteq in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 293,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 305,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!