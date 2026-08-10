Ubiteq stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ubiteq hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -23,860 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,80 Prozent auf 379,9 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 311,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -33,390 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ubiteq mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at