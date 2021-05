UBM-Aktie im Plus: UBM Development verkaufte Grazer Rankencity an Fonds

Der börsennotierte Wiener Immo-Entwickler UBM Development hat das in Graz gemeinsam mit NHD Immobilien entwickelte Wohnbauprojekt Rankencity via Forward Deal um rund 33 Mio. Mio. an einen von der Investmentgesellschaft GalCap Europe betreuten Fonds verkauft, teilte UBM am Freitag mit.