UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
|Schwarze Zahlen
|
27.11.2025 08:39:00
UBM-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone im dritten Quartal
"Aufgrund des herausfordernden Marktumfelds hat die Sicherung der Liquidität weiterhin Priorität, gleichzeitig sprechen die starken Wohnungsverkäufe im Jahresverlauf 2025 für eine beginnende Trendwende am Immobilienmarkt", heißt es in der Aussendung. "Es ist zu erwarten, dass bereits 2026 die Basis für die Gewinne der Zukunft gelegt werden könnte."
1,9 Mio. Euro Vorsteuergewinn im dritten Quartal
Stand Ende September verfügte UBM demnach über liquide Mittel in Höhe von 142 Mio. Euro - ein Rückgang um fast 29 Prozent zum Vorjahr. Die Nettoverschuldung stieg um 6,8 Prozent auf 583,2 Mio. Euro bei einer Eigenkapitalquote von 30 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten sank von 242 auf 211.
Das dritte Quartal für sich betrachtet, verzeichnete UBM einen Vorsteuergewinn von 1,9 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von 1,6 Mio. Euro. Das Konzernergebnis für den Zeitraum von Jänner bis September war mit 5 Mio. Euro noch negativ - allerdings wurde der Verlust in der Jahresfrist damit gedrittelt.
spo/tpo
ISIN AT0000815402 WEB http://www.ubm.at
Analysen zu UBM Development AGmehr Analysen
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|17.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|05.09.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|03.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
