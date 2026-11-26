UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
|Zahlen im Blick
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26.11.2026 17:55:00
UBM Development-Aktie stabil: Immobilienentwickler festigt Rückkehr in die Gewinnzone
Die Umsatzerlöse kletterten in den ersten drei Quartalen im Jahresvergleich um über 10 Prozent von 97,3 Mio. auf 107,4 Mio. Euro. Die Gesamtleistung legte um 9 Prozent auf 238 Mio. Euro zu. Der aus dem Konzernergebnis abgeleitete Verlust je Aktie (EPS) verringerte sich um 78 Prozent von 1,32 Euro auf 0,29 Euro. In den ersten neun Monaten verkaufte das Unternehmen 312 Wohnungen. Das dritte Quartal habe gezeigt, dass UBM Development die positive Entwicklung fortsetze, was im gegenwärtigen Markt eine sehr gute Nachricht sei, betonte Vorstandschef Thomas Winkler laut Mitteilung.
Verschuldung gesenkt und Green Bond begeben
Seine Nettoverschuldung hat UBM seit Jahresbeginn um 66 Mio. Euro reduziert. Die Eigenkapitalquote lag zum Stichtag 30. September 2026 bei 37 Prozent und damit über dem Zielkorridor von 30 bis 35 Prozent. Nach Quartalsende platzierte UBM im Oktober 2026 eine grüne Anleihe (Green Bond) mit einem Gesamtvolumen von 58 Mio. Euro. Davon entfielen 40 Mio. Euro auf frisches Kapital und 18 Mio. Euro auf das Umtauschangebot.
Strategisch setzt UBM weiterhin auf das Segment "Bezahlbares Wohnen" und passt sein Portfolio an. Allein in Wien verfügt der Entwickler über Grundstücksreserven mit einem Potenzial für rund 1.000 neue Wohnungen. In den drei Kernmärkten Österreich, Deutschland und Tschechien bleibe die Neubautätigkeit spürbar hinter dem Bedarf zurück: In Wien liege die Neubauquote um 31 Prozent unter dem jährlichen Wohnungsbedarf, in Deutschland betrage die Lücke 35 Prozent und in Prag 47 Prozent.
Die UBM Development-Aktie schloss im Wiener Handel unverändert bei 13,30 Euro.
ivn/kre
APA
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